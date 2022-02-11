Байден пообещал, что американские войска не будут отправлены на Украину

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Президент США Джо Байден заявил, что американские войска не будут отправлены на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер объяснил, что в случае вероятного столкновения войск РФ и США произойдет мировая война.

Байден добавил, что американским гражданам стоит покинуть Украину уже сейчас.

Ранее в Госдепе США призвали американцев немедленно покинуть Украину. Для этого в ведомстве попросили граждан использовать коммерческие или иные доступные варианты транспорта.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в это Россию.

Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады.

В свою очередь, украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ударить ракетами по российским военным заводам. По его словам, ВСУ владеет нужно технологией, но сбросить снаряды получится только с самолета.