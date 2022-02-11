В МИД Украины запросили у РФ данные о районах военной деятельности

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Министерство иностранных дел Украины направило России запрос с требованием предоставить детальные разъяснения о районах военной деятельности у границ Украины и в Крыму. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев официально применил механизм уменьшения опасности по III разделу Венского документа.

"Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", – написал Кулеба в своем Twitter.

По его словам, Россия имеет 48 часов на ответ. Если Москва предоставит недостаточную или ненадлежащую информацию, то Украина может созвать чрезвычайную встречу с участием РФ и других государств. Кулеба добавил, что на этой встрече Россия должна будет предоставить разъяснения.

"Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", – подчеркнул Кулеба.

Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ударить ракетами по российским военным заводам. По его словам, с помощью 100–150 ракет дальностью 1,5 километра Украина сможет уничтожить завод по производству ракет, расположенный в 70 километрах от границы России. ВСУ якобы владеет нужной технологией, но сбросить снаряды получится только с самолета.

