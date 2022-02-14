Захарова прокомментировала высказывание Салливана о вторжении России на Украину

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовящемся вторжении России на Украину.
"Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон "создает предлоги для нападения", пусть посмотрит выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, как Пауэлл тряс пробиркой с белым порошком, заявляя, что Ирак располагает оружием массового поражения. При этом спустя год, выступая в Конгрессе, он уже говорил, что вряд ли в Ираке будет найдено это оружие. Позднее это подтвердили тысячи международных экспертов.
"Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть", – добавила Захарова.
Ранее Джейк Салливан заявил, что не может предсказать дату вторжения России на Украину. При этом он добавил, что вторжение может начаться в любой день.
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