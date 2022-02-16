Блинкен предупредил о вероятности агрессии со стороны РФ на этой неделе

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Вероятная агрессия со стороны России возможна уже на текущей неделе. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью France 24, текст которого опубликовал Госдеп на официальном сайте.

Блинкен обратил внимание на размещение российских военных вокруг Украины.

"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, абсолютно возможен", – подтвердил американский госсекретарь.

Ранее в Кремле оценили информацию американских СМИ о том, что Россия может "вторгнуться" на территорию Украины под утро среды, 16 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники.

До этого британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва начнет атаку с массированного ракетного удара.