В Кремле прокомментировали возможность "вторжения" России на Украину под утро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил информацию американских СМИ о том, что Россия может "вторгнуться" на территорию Украины под утро среды, 16 января. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты спросили Пескова, стоит ли жителям Украины переживать или они могут спать спокойно.
"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться", – сказал пресс-секретарь российского президента.
Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва начнет атаку с массированного ракетного удара.
Кроме того, телеканал CBS выпустил сюжет, в котором указал, что российские войска выдвинулись на позицию атаки.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, материал американского телеканала является отборной фальсификацией. Она также порекомендовала американским журналистам съездить в Донбасс.
Захарова прокомментировала сообщения о "вторжении" России на Украину
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