Захарова оценила сюжет CBS о "вторжении" России на Украину

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сюжет телеканала CBS, в котором сообщалось о "вторжении" российских войск на Украину. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее телеканал CBS выпустил сюжет, в котором указал, что российские войска выдвинулись на позицию атаки.
Как подчеркнула Захарова, материал американского телеканала является отборной фальсификацией.
"Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?" – возмутилась она.
Официальный представитель МИД РФ порекомендовала американским журналистам съездить в Донбасс.
Ранее Захарова заявила, что западные издания, которые публикуют сообщения о возможной агрессии со стороны России, следует называть "средствами массовой дезинформации". Список таких СМИ, по ее мнению, возглавляет Bloomberg.
В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении РФ на Украину. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 15 февраля заявил, что конфликт может начаться в ближайшие 48 часов. Он отметил, что лично увидел в происходящем на российско-украинской границе признаки неизбежного столкновения.
Британский таблоид The Sun между тем, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва начнет атаку с массированного ракетного удара.
Захарова прокомментировала сообщения о "вторжении" России на Украину
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