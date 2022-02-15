Захарова прокомментировала сообщения о "вторжении" России на Украину

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Нагнетание ситуации вокруг гипотетического вторжения России на Украину является частью информационно-политической кампании, в которой заинтересованы прежде всего англосаксы. Об этом в интервью Москве 24 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это информационно-политическая кампания. У нее много было различных причин, и мы о них говорили открыто. Это и краткосрочные интересы англосаксов, потому что обе страны (Великобритания и США. – Прим. ред.) переживают серьезный кризис внутриполитический", – сказала дипломат.

Она напомнила о том, что еще месяц назад британские газеты писали о возможной отставке премьер-министра Бориса Джонсона, а также о скандалах в связи с участием политика в вечеринках во время введенных его же правительством антиковидных ограничений. По ее словам, тот попытался успокоить общественность с помощью перестановок в кабмине и отмены ограничений, однако ничего не помогло.

"Вот эта украинская тема, тема псевдовторжения России на Украину, стала спасательным кругом. <...> Аналогичная ситуация была и в США, которые переживают внутриполитический раскол, снижение катастрофическое <...> рейтингов их президента", – продолжила Захарова.

Представитель МИД РФ предположила, что на Западе могли узнать дату окончания военных учений РФ, чтобы затем использовать эту информацию для изображения несуществующей миротворческой операции против России.

Она отметила, что западные издания, которые публикуют сообщения о возможной агрессии со стороны России, следует называть "средствами массовой дезинформации". Список таких СМИ, по ее мнению, возглавляет Bloomberg.

У подобной информационной кампании есть и долгосрочные цели, подчеркнула Захарова. Речь идет в том числе о дестабилизации постсоветского пространства.

"Есть и более долгосрочные цели. Это дестабилизация ситуации в регионе постсоветского пространства, это стравливание стран и народов. <...> Есть огромная проблема, связанная с постковидным миром, <...> который уже пережил, переживает нововведения от пандемии, которые породили расколы во многих западных обществах. Стравливание людей, деление их по каким-то кастам. Глобальные экономические проблемы", – объяснила Захарова.

Еще одна причина, которую выделила дипломат, – провал Соединенных Штатов в попытке стать глобальным лидером. Это вынудило Вашингтон придумывать несуществующие войны и мнимо побеждать в них. По ее словам, США уничтожили инвестиционные кластеры украинской экономики, а также веру в то, что Украина может быть перспективной для вложений.

Захарова напомнила, что 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский был вынужден обратиться в госаппарату и депутатам Рады с просьбой вернуться в страну, чтобы приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей. Виновниками подобного развития событий она назвала Вашингтон и Лондон.

В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении РФ на Украину. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 15 февраля заявил, что конфликт может начаться в ближайшие 48 часов. Он отметил, что лично увидел в происходящем на российско-украинской границе признаки неизбежного столкновения.

Британский таблоид The Sun между тем, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва начнет атаку с массированного ракетного удара.

