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Российские штурмовики Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику

Российские штурмовики Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику

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Минобороны опубликовало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику. Экипажи штурмовой авиации также ликвидировали замаскированные укрепленные полевые позиции.

Ракеты запускают на высоте порядка 10–20 метров – это помогает скрывает авиацию от системы противовоздушной обороны противника. После вылета самолеты обслуживают специалисты инженерно-технического состава. Таким образом технику подготавливают к выполнению повторных боевых задач.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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