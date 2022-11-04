07:54Политика
Си Цзиньпин выразил уверенность, что визит Шольца в Пекин укрепит доверие двух стран
Фото: depositphotos/jackmalipan
Председатель КНР Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с официальным визитом ФРГ Олафа Шольца в пятницу утром в Доме народных собраний в центре Пекина. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
По словам Си Цзиньпина, Китай уверен, что визит в Пекин Шольца укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, поможет углубить сотрудничество в различных сферах.
Ранее сообщалось, что совместно заявление Владимира Путина и Цзиньпина на саммите СОШ вызвало тревогу у США. Сенатор США Марши Блэкберн посчитал, что главы российского и китайского государств намерены объединиться в создании нового миропорядка, что может создать угрозу международной демократии и суверенитету.
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