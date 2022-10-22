Экс-председатель Китая покинул закрытие съезда КПК из-за плохого самочувствия – СМИ

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Бывший генеральный секретарь Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао 22 октября покинул церемонию закрытия Двадцатого съезда КПК из-за плохого самочувствия. Об этом пишет агентство Синьхуа.

Отмечается, что 79-летний политик до этого настоял на том, что будет лично присутствовать на этом заседании. Когда Ху Цзиньтао стало плохо, его помощники проводили его в комнату для отдыха. Уточняется, что сейчас его самочувствие улучшилось.

Ранее стало известно, что Ху Цзиньтао досрочно ушел с церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине.

Завершающее 20-й съезд Компартии Китая заседание проходило утром 22 октября. Во время закрытого заседания был утвержден новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины.

Ху Цзиньтао, сидевший по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, при помощи двух мужчин покинул заседание.

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