Экс-председатель Китая досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

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Бывший генеральный секретарь Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Завершающее 20-й съезд Компартии Китая заседание проходило утром 22 октября. Во время закрытого заседания был утвержден новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины.

Журналистов впустили в зал только тогда, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.

Через некоторое время Ху Цзиньтао, сидевший по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, при помощи двух мужчин покинул заседание.

Причины, по которым политик покинул зал в середине заседания, не сообщались.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов.

Кроме того, Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал главным приоритетом в конфликте на Украине продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение боев.



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