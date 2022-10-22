12:56Политика
Экс-председатель Китая досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Фото: AP Photo/Andy Wong
Бывший генеральный секретарь Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.
Завершающее 20-й съезд Компартии Китая заседание проходило утром 22 октября. Во время закрытого заседания был утвержден новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины.
Журналистов впустили в зал только тогда, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.
Через некоторое время Ху Цзиньтао, сидевший по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, при помощи двух мужчин покинул заседание.
Причины, по которым политик покинул зал в середине заседания, не сообщались.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов.
Кроме того, Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал главным приоритетом в конфликте на Украине продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение боев.
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