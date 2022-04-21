Председатель КНР выступил против односторонних санкций и двойных стандартов

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов. Об этом он заявил в видеообращении на церемонии открытия ключевой части Боаоского азиатского форума (БАФ) в южнокитайской провинции Хайнань.

"Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам", – передает слова Цзиньпина ТАСС.

Кроме того, китайский лидер выступил в поддержку глобализации. По его словам, мировое сообщество в процессе интеграции стало "сложной конструкцией". Также председатель КНР подчеркнул, что не стоит уклоняться от проблем и вызовов.

Ранее Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал главным приоритетом в ситуации на Украине продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня. Кроме того, он отметил важность взаимного уважения держав, отказа от менталитета холодной войны и блокового противостояния, а также последовательного построения эффективной системы глобальной безопасности.

До этого председатель КНР заявил, что вооруженное противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. Он подчеркнул, что Китай в том числе не заинтересован в конфликте. По его словам, сейчас эпоха мира и развития сталкивается с серьезными провокациями и вызовами.

