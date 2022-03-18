В МИД Китая высмеяли речевые формулировки Запада

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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выложил в своем Twitter публикацию, в которой высмеял формулировку западных политиков.

Лицзянь написал, что говоря о "международном сообществе" Запад подразумевает лишь узкую группу стран.

Дипломат выложил карту, на которой изображены только Западная Европа, США и Австралия. На изображении написано "Это то самое международное сообщество, о котором мы все так часто слышим".

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал главный приоритет в ситуации на Украине. Также он отметил важность взаимного уважения держав, отказа от менталитета холодной войны и блокового противостояния, а также последовательного построения эффективной системы глобальной безопасности.

