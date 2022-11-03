ВСУ обстреляли село Бутырки в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Бутырки в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Пострадавших нет", – заявил он.

По словам Гладкова, три снаряда упали в парке, повредив осколками припаркованный автомобиль.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Масычево Грайворонского округа в Белгородской области. По его словам, осколки от снаряда попали в фасады двух частных домов и в огороды. В результате никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!