17:36Происшествия
ВСУ обстреляли село Бутырки в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Село Бутырки в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Пострадавших нет", – заявил он.
По словам Гладкова, три снаряда упали в парке, повредив осколками припаркованный автомобиль.
Накануне Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Масычево Грайворонского округа в Белгородской области. По его словам, осколки от снаряда попали в фасады двух частных домов и в огороды. В результате никто не пострадал.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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