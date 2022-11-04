Украинский военнопленный рассказал о потерях ВСУ на Харьковском направлении

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

ВСУ понесли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, заявил украинский военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады Александр Барлян, находящийся в плену в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть БР – боевое распоряжение. Вот сегодня мы должны попробовать захватить данную позицию. И неважно, сколько попыток. Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута", – рассказал Барлян.

По его словам, командование ВСУ не интересуют потери.

"Когда пошел прорыв на Харьковском направлении, все воодушевились, как мы думали, нам надавали оружия. Только у нас скрывают, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нем погибло. Даже несмотря на то, что ваши (российская армия. — Прим. ред.) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое харьковское наступление двигалось", – рассказал пленный, добавив, что число потерь тщательно скрывается.

Барлян также рассказал о том, как воюют зарубежные наемники.

"В случае какого-то прорыва наше отделение "получает", а мы для них как щит, пока они отходят", – добавил он.

Ранее украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич рассказал, что западные партнеры Украины считали солдат ВСУ неспособными командовать войсками.

Катранич добавил, что в связи с этим все управление возлагалось на иностранных генералов.

До этого украинские военнопленные рассказали о том, как к ним относятся в плену в России.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



МО РФ сообщило о возвращении из украинского плена 20 военных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!