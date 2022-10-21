Пленный раскрыл мнение Запада об армии Украины

Фото: president.gov.ua

Западные партнеры Украины считали солдат ВСУ неспособными командовать войсками, заявил украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич. Об этом сообщает РИА Новости.

"Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", – рассказал пленный.

Катранич добавил, что в связи с этим все управление возлагалось на иностранных генералов.

Ранее украинские военнопленные рассказали о том, как к ним относятся в плену в России. По их словам, к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома. Один из военнопленных подчеркнул, что его не били и не унижали.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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