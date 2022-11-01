В Госдуме объяснили необходимость наказания за отказ от мобилизации

Депутаты и сенаторы от "Единой России" подготовили законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации. Авторы предлагают наказывать укрывающихся от призыва вплоть до лишения свободы на пять лет. Они же подчеркивают, что завершенной в России частичной мобилизации это не касается. Разбираемся, стоит ли ужесточать ответственность и можно ли только этими методами решить проблему уклонистов.

Устранить пробел

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Законопроект об ответственности за отказ от мобилизации при отсутствии отсрочки уже готов к внесению в Госдуму. Его авторы предлагают ввести в Уголовный кодекс поправки, которые позволят штрафовать таких граждан на сумму от 200 до 500 тысяч рублей (или в размере иного дохода за период от одного до трех лет) либо отправлять их на принудительные работы сроком до пяти лет. Высшей мерой наказания может стать лишение свободы на пять лет.

Пока в России предусмотрена ответственность только за уклонение от прохождения срочной службы. По этой причине во время частичной мобилизации правоохранительные органы отказывали в возбуждении подобных уголовных дел. Предложенный законопроект устранит этот пробел, пояснил один из его авторов, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

На сегодняшний день мобилизация завершена, но не факт, что она не понадобится в будущем, объяснил инициативу парламентарий.





Эрнест Валеев зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали.

Если законопроект будет принят, уголовная ответственность за уклонение от мобилизации коснется только тех, кто получил повестку. По словам Валеева, решение об окончательном наказании должен принять суд, так как в деле могут быть смягчающие обстоятельства.

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал законопроект несвоевременным. Несмотря на очевидный пробел в законодательстве, после завершения мобилизации введение уголовной ответственности за уклонение от нее неактуально, написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны РФ объявило о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации. Вручение повесток прекращено, военкоматы вернулись к работе в штатном режиме. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ о завершении частичной мобилизации в данной ситуации не нужен. Это следует из заключения государственного управления в администрации президента, объяснил он.

Требование времени

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев (КПРФ) в беседе с Москвой 24 напомнил, что в период призыва на военную службу из запаса страну покинуло большое количество мужчин. Оставлять такие действия безнаказанными нельзя, считает он.

Также Соболев подчеркнул, что многие из бежавших на границе подписывали специальный документ с осуждением специальной военной операции и непризнанием Крыма частью РФ. "Это враги России. Для таких граждан предложенное наказание – это много? Я думаю, мало. Ведь это люди, которые предали свою родину в самый трудный для нее момент в новейшей истории", – заявил депутат Госдумы.

Российские вооруженные силы должны быть способны отразить угрозу любого противника. Если того требует геополитическая обстановка, принимаемые законы могут быть жесткими, обратил внимание Соболев.





Виктор Соболев член комитета Госдумы по обороне Человек, который не хочет служить своей родине, ее защищать, должен нести за это ответственность вплоть до уголовной.

При этом Соболев признал, что одними только наказаниями проблему уклонения от службы не решить. По его мнению, необходимо работать с молодежью и восстанавливать практику военно-патриотического воспитания от детского сада до вузов.

Поддержал законопроект и генерал-лейтенант, заслуженный военный специалист РФ Айтеч Бижев. "Граждане, достигшие 18 лет, обязаны отвечать за свою родину, это святое дело. И чтобы не получалось так, что рабочие и крестьяне служат в армии, а дети олигархов – нет. Это неправильно и несправедливо, такого быть не должно", – сказал он Москве 24.

В то же время уголовная ответственность за уклонение должна быть крайней мерой. "Нужен рациональный подход, а не сразу схватили, в наручники заковали и отправили в тюрьму", – предложил эксперт, добавив, что сначала гражданину необходимо вынести предупреждение.