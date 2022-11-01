В РФ могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы внесут в нижнюю палату законопроект с поправками в Уголовный кодекс России, который будет содержать наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на документ.

Так, за отказ от мобилизации планируют штрафовать на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а также лишение свободы на пять лет.

По словам зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, речь не идет конкретно о частичной мобилизации.

28 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, поставленная президентом задача по призыву в армию 300 тысяч граждан была выполнена. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

При этом глава оборонного ведомства отметил, что, несмотря на завершение мобилизации, военкоматы продолжат набор добровольцев и контрактников для несения службы в зоне СВО.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Министр обороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации

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