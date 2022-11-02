В ГД предложили создать систему "одного окна" для семей мобилизованных

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В России необходимо создать систему "одного окна" для оказания помощи мобилизованным и их семьям, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что в российских регионах создаются многофункциональные семейные центры по народной программе партии "Единая Россия".

"Мы считаем, что нужно обязательно специальным модулем ввести форму поддержки мобилизованных, чтобы любая семья могла прийти, и все задачи, которые есть, решались быстро", – подчеркнула Кузнецова.

По словам депутата, семьи мобилизованных необходимо оградить от бюрократической нагрузки, обеспечив их поддержкой.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти российских регионов должны продолжать оказывать поддержку семьям мобилизованных, не превращая этот процесс в рутину. Он подчеркнул, что поддержка семей военнослужащих, защищающих Родину, является одним из важнейших направлений работы губернаторов.

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