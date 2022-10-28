В ЛДПР предложили освободить от НДФЛ владельцев единственного жилья в случае его продажи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутаты от ЛДПР и сенатор Иван Абрамов предложили освободить от налога на доходы физических лиц владельцев единственного жилья в случае его продажи. Об этом сообщает ТАСС.

Первый замглавы фракции Сергей Леонов пояснил, что в настоящее время владеющие жильем менее трех лет в случае его продажи уплачивают налог в размере 13% от суммы сделки. По его мнению, это разумно при перепродаже квартир, однако если это касается молодой семьи, то она в данном случае теряет определенную сумму.

В связи с этим от НДФЛ предложили освободить тех, у кого при продаже жилья нет в собственности другого помещения.

Однако при указанной льготе должны выполняться и некоторые условия: "новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в который была заключена сделка по продаже старого жилья, кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового и не превышает 50 миллионов рублей".

Один из авторов проекта Борис Пайкин выразил мнение, что подобная мера позволит защитить людей, которые продают квартиру или дом для покупки более дешевого помещения.

Ранее глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство России подготовило поправки об освобождении материальной помощи мобилизованным от НДФЛ. Он добавил, что указанный проект внесут в Госдуму в ближайшее время.



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