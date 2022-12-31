Слуцкий прокомментировал слова Олланда о Минских соглашениях

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Запад занимался планомерным обманом России, начиная с момента окончания холодной войны. Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем телеграм-канале.

Таким образом политик прокомментировал высказывание экс-президента Франции Франсуа Олланда.

"Политика Запада в отношении России априори велась с "фигой в кармане". Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и подготовить украинскую армию", – написал он.

Слуцкий напомнил, что на Россию накладывались санкции за якобы неисполнение Минских договоренностей, в то время как остальные подписанты рассматривали договоренности в качестве блефа.

По словам политика, Запад планомерно обманывал Россию. Он заявляет, что продвижение НАТО на Восток, цветные революции в пост-советских республиках и создание из Украины антироссийского плацдарма были сделаны с целью геополитического ослабления России.

Слуцкий считает, что подобные заявления западных лидеров "избавляют от дальнейшей необходимости объяснять причины и цели специальной военной операции на Украине". По его словам, "ценой всей этой мерзости остаются жизни мирного населения Донбасса, которое украинская хунта продолжала истреблять при молчаливом согласии "гарантов" так называемого мирного процесса".

Лидер ЛДПР назвал Запад империей лжи, которая может гарантировать только лицемерие и неоколониализм.

"Обменный курс обещаний американцев и европейцев уже не просто опустился до нуля, он пробил дно", – резюмировал он.

Ранее Олланд заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии. По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.

До этого с аналогичным заявлением выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что Украина выиграла время с помощью Минских соглашений, чтобы стать сильнее.

Президент России Владимир Путин назвал слова Меркель о Минских соглашениях неожиданными и разочаровывающими. Он признался, что исходил из искренности руководства ФРГ по отношению к РФ и не ожидал услышать подобное от бывшего канцлера.

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