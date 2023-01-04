США спровоцировали конфликт на Украине, боясь сближения РФ и ФРГ – эксперт

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Вашингтон мог спровоцировать конфликт на Украине, боясь сближения Москвы и Берлина, от которого роль России и Германии значительно бы возросла. Об этом рассказал директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин в интервью РИА Новости.

"Как математик, я далек от теорий заговоров, но есть точка зрения, согласно которой одной из многих причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла", – отметил эксперт.

По его словам, согласно данной теории, Германия усилилась бы за счет российских энергоресурсов, а РФ – за счет передовых технологий ФРГ.

"В этом экономическом союзе Белый дом увидел серьезную угрозу своим интересам как в Европе, так и во всем мире", – подчеркнул Бахтизин.

Ранее правозащитник, кандидат в вице-президенты США Аджаму Барака прокомментировал заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. По мнению правозащитника, данные соглашения были "уловкой" США для подготовки к войне с Россией.

До этого подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил об отсутствии сценариев победы Украины. По его словам, ВСУ не оснащены и не укомплектованы нужными для проведения крупной наступательной операции средствами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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