Порошенко заявил, что Минские соглашения позволили Украине отстроить армию

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Минские соглашения, подписанные в 2015 году, позволили провести реформу украинских ВС и сформировать международную коалицию против России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью BBC.

Он подчеркнул, что этот документ дал Киеву восемь лет, чтобы отстроить армию, экономику и глобальную проукраинскую антипутинскую коалицию. По словам бывшего главы государства, именно в этом "состоит успех Минских соглашений, несмотря на то что Россия не выполнила ни один из их пунктов".

При этом бывший советник по вопросам политики безопасности экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Хойсген рассказал в этом же интервью, что до того, как подписали Минские соглашения, Порошенко сообщил главе германского правительства, что ВСУ находятся в плачевном положении.

"Порошенко ясно заявил ей, что силам обороны Украины нанесено поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении", – подчеркнул Хойсген.

В декабре прошлого года Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Она заявила, что выигранное время помогло Киеву стать сильнее.

Президент России Владимир Путин назвал слова Меркель о Минских соглашениях неожиданными и разочаровывающими. Он признался, что исходил из искренности руководства ФРГ по отношению к РФ и не ожидал услышать подобное от бывшего канцлера.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!