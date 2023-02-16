Сурков заявил, что не рассчитывал на выполнение Минских соглашений

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Экс-помощник президента России Владислав Сурков, отвечавший за политику российского государства на Украине, признался, что, работая над Минскими соглашениями, не исходил из того, что они должны быть выполнены. Об этом он заявил в интервью политологу Алексею Чеснакову, опубликованному в его телеграм-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался выполнять Минские соглашения. По его словам, он сказал занимавшей на тот момент пост канцлера ФРГ Ангеле Меркель и французскому лидеру Эммануэлю Макрону об их невыполнимости.

До этого Меркель назвала Минские соглашения попыткой предоставить Киеву время на увеличение своей мощи. Она также выразила сомнение, что в 2014 году государства НАТО могли оказать Киеву поддержку в том же объеме, в котором они делают это сейчас.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова Меркель. Он отметил, что с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Политик уточнил, что тогда геополитическая ситуация не была благоприятной для Киева, а Западу нужна была передышка.

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