Кремль отреагировал на слова Медведчука о предложении Порошенко Путину забрать Донбасс

Фото: ТАСС/Гердо Владимир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал Владимиру Путину забрать Донбасс. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Без комментариев, но хочу отметить лишь то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении Донбасса, ни один режим бы в отношении нужных территорий так бы не действовал", – высказался он.

Песков подчеркнул, что это продолжалось на протяжении восьми лет. Однако Запад предпочитал игнорировать происходящее.

Ранее Медведчук рассказал о просьбе Порошенко к Путину "забрать Донбасс". По его словам, в то время в официальных интервью российский лидер подчеркивал, что регион принадлежит Украине. Медведчук отметил, что Порошенко пытался избавиться от Донбасса, так как понимал, что "регион ему не нужен".

Политик также рассказал, что выполнить Минские соглашения было возможно "по щелчку пальцев". Он отметил, что минский процесс по прекращению конфликта в Донбассе был просто попыткой оттянуть время для подготовки к эскалации конфликта. По его мнению, это свидетельствует о двойной морали как Порошенко с Зеленским, так и лидеров Запада.



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