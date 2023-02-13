Медведчук рассказал, что экс-президент Украины Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс

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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук рассказал о просьбе бывшего президента Украины Петра Порошенко к президенту России Владимиру Путину "забрать Донбасс". Об этом он сообщил в интервью телеканалу СТВ.

"Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет [Донбасс]", – рассказал Медведчук.

В те времена в официальных интервью Путина, российский лидер подчеркивал, что регион принадлежит Украине.

По словам Медведчука, Порошенко пытался избавиться от Донбасса, так как понимал, что "регион ему не нужен".

Медведчук также рассказал, что выполнить Минские соглашения было возможно "по щелчку пальцев". Он отметил, что минский процесс по прекращению конфликта в Донбассе был просто попыткой оттянуть время для подготовки к эскалации конфликта. По его мнению, это свидетельствует о двойной морали как Порошенко с Зеленским, так и лидеров Запада.

Ранее Медведчук рассказал, к чему бы привело вступление Украины в Евросоюз. По его словам, вступление большой и неустроенной страны в ЕС привело бы к хаосу.

Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения

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