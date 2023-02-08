Медведчук назвал Зеленского пятой колонной для Европы

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук назвал президента Украины Владимира Зеленского пятой колонной не только для этой страны, но и для Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Его как своего парня из народа протолкнули на президентский пост, и он вместо приговора своему воинственному предшественнику становится приговором своей стране", – отметил Медведчук.

По словам политика, Зеленского внедряют в европейскую дипломатию и там он становится приговором Европе. Спикер также отметил, что никто на подобное не обращает внимания, так как это не положено, кроме того, гражданам Украины запрещено критиковать своего президента из-за репрессий, а европейцам критиковать Зеленского запрещает НАТО, заявил оппозиционер.

"Вот кто не разрешает увидеть реальные механизмы конфликта, тот его и создал", – добавил Медведчук.

По его словам, украинские политики, поддерживающие США, не скрывают, что их главной задачей является не пустить Россию в Европу и разрушить отношения между Москвой и Евросоюзом.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский должен понести ответственность за все содеянное против страны и ее народа. По словам оппозиционного политика, именно лидер Украины разрушил государство и бросил его на поле боевых действий.

До этого президент Украины лишил гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука, а также бывших депутатов Верховной рады Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

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