Фото: kremlin.ru

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что до последнего не верил в возможность обмена, сообщает RT.

"Потому что, с одной стороны, я хотел верить и верил, что этот обмен произойдет. А с другой стороны, я до конца сомневался в том, что это может случиться", – рассказал украинский политик.

По словам Медведчука, он узнал о предстоящем обмене 20 сентября 2022 года. Политик рассказал, что его переместили в самолет в Польше, где он находился порядка 12–14 часов. Медведчук отметил, что видел, как проходили переговоры.

Перед обменом он находился в сопровождении сотрудников украинских спецслужб. Эти люди постоянно вели переговоры, добавил политик.

"И я понимал, что не все так складывается, как минимум с их слов, чтобы говорить или быть уверенным в том, что этот обмен состоится. И эти сомнения были напрасными, как потом выяснилось", – заявил Медведчук.

По словам политика, он понял, что обмен все-таки состоится, когда его перевезли из Польши в Анкару. Там Медведчука ждал российский самолет. Политик выразил благодарность руководству России за проведенный обмен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 23 сентября 2022 года освобожденный из плена ВСУ политик Виталий Медведчук отправлен в Россию. Эрдоган уточнил, что при обмене военнопленными между Россией и Украиной было 200 имен.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о том, состоялся ли разговор Владимира Путина с освобожденным Меведчуком. Однако Песков назвал процесс обмена военнопленных результатом "сложной, кропотливой и активной работы".



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