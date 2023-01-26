Медведчук заявил о планах создать новое общественно-политическое движение

Фото: kremlin.ru

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что планирует создать общественно-политическое движение, задачей которого станет демонстрация и доказательство ошибочности антироссийских взглядов президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT.

"Потому что когда он говорит, что за его спиной "монолит" – украинский народ, – и он считает, что Россию надо уничтожить и Запад должен в этом помочь, то я говорю: это не так", – сказал он.

Медведчук уверен в необходимости объединения людей, не согласных с политикой Зеленского. По его мнению, этот шаг является обязательной предпосылкой для построения рассуждений о дальнейшей судьбе Украины. Также он добавил, что планы и формат нового движения будут зависеть от миллионов людей, находящихся в России, на Украине и в Европе.

"Это движение покажет, что Украина не монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима. Вот сегодня главная задача", – добавил политик.

Ранее Медведчук заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский понес ответственность за все содеянное против страны и ее народа. По его словам, именно Зеленский разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий.

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