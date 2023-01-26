10:36Политика
ВСУ ведут боевые действия за интересы Запада – Медведчук
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия за интересы западных стран. Его слова передает издание RT.
Он уточнил, что конфликтующие с Россией страны, в том числе США и Великобритания, сделали из Украины полигон и плацдарм для противостояния.
Также Медведчук подчеркнул, что "монолит", который представляется президентом Украины Владимиром Зеленским, на самом деле "высосан из пальца".
"Он сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так", – уточнил политик.
По словам Медведчука, на территории Украины проживает большое количество людей, которые не поддерживали сложившийся в последние годы формат отношений с Россией. По словам политика, многие из них просто боялись сказать об этом публично.
Ранее Медведчук заявил, что большая часть американских и европейских политиков не хотят установления мира на Украине, поэтому их оппоненты среди украинцев были запуганы и оболганы.
По его словам, это не значит, что жители Украины не хотят мира и военный триумф президента Зеленского для них важнее собственных жизней.
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