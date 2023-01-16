Россия не собиралась присоединять бывшие республики СССР – Медведчук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук считает, что у России не было стремлений присоединить бывшие республики СССР после развала. Об этом сообщает газета "Известия".

По его мнению, в начале 90-х, когда образовался ЕС, РФ надеялась на новую жизнь. Российские власти не были против того, чтобы бывшие республики стали частью других государств.

"Экономическая интеграция с Западом в 90-е годы для России стоит на первом месте, в ней Москва видит залог своего успеха как современного государства. При этом особого желания привязать к себе бывшие союзные республики, в том числе Украину, российское руководство не испытывает", – отметил он.

Медведчук сделал акцент на том, РФ продолжала активно поддерживать бывшие республики, в том числе оказывала финансовую помощь.

Он уверен, что сейчас Украину может спасти только создание нового политического сообщества. Его членами должны стать граждане, которые не отказались от своих убеждений под давлением западных партнеров.

Ранее Владимир Путин заявил, что война на Украине была начата не Россией, а пришедшими к власти в 2014 году путем государственного переворота националистическими политиками. По его словам, ее целью стало подавление волеизъявления жителей Донбасса.

Президент также говорил о том, что только Россия могла бы быть настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины. По его словам, именно РФ способствовала тому, чтобы Украина получила западноукраинские территории после Второй мировой войны.

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