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Владимир Путин заявил, что война на Украине была начата не Россией, а пришедшими к власти в 2014 году путем государственного переворота. Об этом президент РФ сообщил на встрече с членами СПЧ.

"Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе", – сказал российский лидер.

В ходе встречи с членами СПЧ Путин также заявил, что Запад использует доктрину прав человека для оправдания своего доминирования. По его словам, доктрина используется с целью разрушить суверенитет государств.

Кроме того, президент России подчеркнул намерение страны бороться за свои национальные интересы. Он уточнил, что в процессе будут задействованы мирные способы, однако при необходимости Россия будет вынуждена прибегнуть ко всевозможным.



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