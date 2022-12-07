Путин назвал достижением спецоперации тот факт, что Азовское море стало внутренним

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Владимир Путин назвал спецоперацию длительным процессом, при этом он также рассказал о значимых результатах, которых уже удалось достичь российской армии. По словам президента, в их число входит присоединение новых территорий и тот факт, что Азовское море стало внутренним.

Глава государства высказался по данному вопросу на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Что касается длительного процесса результатов СВО, конечно, это длительный процесс, но потом вы упомянули, что появились новые территории – ну вот и все-таки значимый результат для России", – передает РИА Новости его слова.

Российский лидер обратил внимание на то, что Азовское море стало внутренним и находится на территории, принадлежащей России.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что российские войска в рамках проведения специальной военной операции на Украине продолжают достигать целей, поставленных президентом.

В свою очередь, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года. При этом он уверен, что ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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