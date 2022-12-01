Медведев заявил, что армия РФ продолжает достигать поставленных целей в ходе спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что российские войска в рамках проведения специальной военной операции на Украине продолжают достигать целей, поставленных Владимиром Путиным. Об этом он заявил на приеме граждан, который приурочен к 21-летию "Единой России".

"Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны", – приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Медведев, представители партии принимают активное участие в работе на освобожденных территориях.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российская армия в рамках спецоперации тестирует новые способы применения ракетных войск и артиллерии. Он добавил, что Вооруженные силы РФ также работают над совершенствованием контрбатарейной борьбы.

По словам министра, от точности и оперативности огневого поражения может зависеть исход сражения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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