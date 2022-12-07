Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины

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Только Россия могла бы быть настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины, заявил Владимир Путин на заседании Совета по правам человека при президенте РФ.

"Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, которая и способствовала тому, чтобы Украина эти территории (западноукраинские. – Прим. ред.) после Второй мировой войны получила", – приводит слова президента ТАСС.

Он уточнил, что соответствующее решение принимал руководитель СССР Иосиф Сталин. Сегодня же, по словам российского лидера, польские националисты мечтают вернуть земли Западной Украины.

"Что касается властей некоторых наших соседей, Польши, там националистические элементы спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории", – сказал президент России.

Ранее Путин заявил, что война на Украине была начата не Россией, а пришедшими к власти в 2014 году путем государственного переворота националистическими политиками. По его словам, целью войны стало подавление волеизъявления жителей Донбасса.

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