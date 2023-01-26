Медведчук заявил, что украинская экономика уничтожена

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что экономика Украины уничтожена, сообщает RT. По его словам, падение ВВП страны на сегодняшний день составляет более 30%.

"Я приведу вам пример. Когда был мировой кризис в 2008–2009 годах, это падение составило 14%. И его восстанавливали до 2013 года. И до 2019–2021-го не смогли восстановить то, что было в 2013-м. Поэтому нет экономики", – объяснил он.

Медведчук также сообщил, что производственный уровень на Украине упал на 70%, а безработица – на 35%. Наблюдается падение в сельском хозяйстве и промышленности, при этом цены на продукцию растут. По словам политика, все это говорит о том, что никакие социальные программы не могут реализовываться.

Он считает, что на Украине нет государства, поскольку в основе государственной политики лежит политика неонацизма, которую исповедует Зеленский и его окружение. По его мнению, в таких условиях будущего у этой страны нет.

Ранее Медведчук предположил, что большая часть американских и европейских политиков не хочет установления мира на Украине, поэтому их оппоненты среди украинцев были запуганы и оболганы. Однако, по его словам, это не значит, что жители страны не хотят мира и военный триумф президента Владимира Зеленского для них важнее собственных жизней.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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