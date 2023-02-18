Официальная делегация материкового Китая впервые за три года прибыла на Тайвань

Фото: ТАСС/Zuma

Правительственная делегация КНР из Шанхая прибыла с визитом на Тайвань впервые за последние три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное информационное агентство острова.

В составе делегации из Шанхая шесть человек. Возглавляет ее заместитель начальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун.

Делегация материкового Китая примет участие в фестивале фонарей, а также обсудит укрепление контактов с администрацией города Тайбэй. Визит продлится до 20 февраля.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин объяснил, с чем связано пристальное внимание США к Тайваню. В частности, Вашингтон нацелен на то, чтобы помешать Китаю вернуть остров, поскольку американские власти боятся роста влияния КНР.

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