Аналитик объяснил, зачем Тайвань нужен США

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Вашингтон боится роста влияния Пекина и готов сделать все, чтобы не дать Китаю вернуть контроль над Тайванем. Об этом заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин, сообщает телеканал "360".

"Соединенные Штаты в последний год значительно усилили свое дипломатическое присутствие на Тайване, оборонный бюджет на 2023 год также предполагает выделение мятежному острову дополнительных средств", – указал он.

Эксперт считает, что администрация американского президента Джо Байдена хочет расширить военную инфраструктуру в Юго-Восточной Азии и сформировать линию возможной обороны.

"В этой связи уже было проведено несколько встреч на уровне представителей госструктур. В данном случае усиление взаимодействия именно на уровне военных ведомств только подтверждает эту тенденцию", – отметил Колчин.

Он добавил, что такая ситуация будет заметна в ближайшие годы.

Ранее спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не собирается считаться с мнением правительства Китая при планировании поездок на Тайвань. Он подчеркнул, что власти Китая не могут указывать ему, куда ехать. Так политик ответил на вопрос о предостережениях со стороны Китая по поводу возможных поездок спикера палаты на остров.

Конфликт Китая и Тайваня может выйти на новый уровень

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