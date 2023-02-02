Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не учитывая мнение Пекина

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Спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не собирается считаться с мнением правительства Китая при планировании поездок на Тайвань. Об этом он заявил журналистам после встречи с президентом США в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Маккарти добавил, что власти Китая не могут указывать ему, куда ехать. Так он ответил на вопрос о предостережениях со стороны Китая по поводу возможных поездок спикера палаты на остров.

Ранее в Пентагоне выразили сомнения, что Китай вторгнется на Тайвань. Тем не менее шеф Пентагона Ллойд Остин призвал Китай держать линии связи открытыми "во избежание просчетов" и назвал американо–китайский диалог невероятно важным.

До этого палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о создании спецкомитета по стратегической конкуренции США и КНР. По словам одного из лидеров республиканского меньшинства в палате Стива Скализа, республиканцы относятся к угрозе национальной безопасности США со стороны Китая со всей серьезностью.

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