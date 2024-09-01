Экзитпол: партия Алиева может получить большинство в новом парламенте Азербайджана

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Партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), лидером которой является президент страны Ильхам Алиев, может получить большинство в парламенте нового созыва по итогам выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экзитпола.

Экзитпол проводился в течение 1 сентября соцорганизацией "Лига защиты трудовых прав граждан" вместе с американской Oracle Advisory Group. Согласно данным, озвученным представителями компании на пресс-конференции в Баку, партия Алиева может получить 63 места из 125.

Всего представители компаний проводили опросы на выходе с 875 участков, опрошены около 63 тысяч избирателей. Погрешность оценивается в 0,45–1,84%.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова включиться в процесс урегулирования конфликта между Баку и Ереваном в той части, которая востребована у двух стран. Президент РФ указал, что российская сторона будет рада, если сможет посодействовать в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также в делимитации и демаркации границы. Путин отметил желание Баку закончить все процедуры, связанные с урегулированием ситуации вокруг Нагорного Карабаха.