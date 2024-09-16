В Тбилиси прошли акции после заявления о грузино-осетинском конфликте

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В Тбилиси прошли акции протестов после заявления основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о необходимости извиниться перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Иванишвили обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в том, что тот развязал войну в Южной Осетии по указке извне. По словам основателя "Грузинской мечты", когда все зачинщики конфликта будут осуждены, Грузия должна найти в себе силы, чтобы принести извинения Южной Осетии.

Более 100 человек собрались на акцию протеста около парламента Грузии. Они считают слова Иванишвили предательскими как по отношению к стране, так и к грузинским солдатам, погибшим в результате конфликта. Некоторые из протестующих также отметили, что таким заявлением Иванишвили признал Грузию виновной в войне.

К месту акции мобилизовали полицию. О каких-либо столкновениях силовиков и митингующих не сообщалось.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Российские власти в связи с этим неоднократно указывали на то, что решение пересмотру не подлежит. Тбилиси в свою очередь продолжает считать республики своей территорией.

В августе 2023 года президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что Грузия должна признать свою ответственность за агрессию против Южной Осетии в 2008 году и провести работу по демаркации государственных границ. Он отметил, что только после этого можно будет говорить о перспективах налаживания отношений.

Тем не менее в мае этого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию.