Президент Южной Осетии призывает Грузию приступить к делимитации границы

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Грузия должна признать свою ответственность за агрессию против Южной Осетии в 2008 году и провести работу по демаркации государственных границ. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

"В первую очередь Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что только после этого можно будет говорить о перспективах налаживания отношений. Гаглоев отмечает, что пока сохраняется угроза и отсутствие юридически обязывающих гарантий ненападения, Южной Осетии и Грузии нет смысла говорить о чем-то другом.

Грузия до сих пор не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России до сих пор остается популярной "и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины". Он подчеркнул, что Западу необходимо усвоить, что в 2008 году Россия остановила наступление на Тбилиси, добившись устранения возникших угроз и гарантий безопасности.