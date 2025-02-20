СК РФ возбудил дело о разжигании ненависти к россиянам в Абхазии

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СК РФ возбудил уголовное дело о разжигании ненависти к россиянам в Абхазии. Соответствующий комментарий официального представителя ведомства Светланы Петренко опубликовано в телеграм-канале СК.

"Возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации", – уточняется в публикации.

Петренко пояснила, что не позднее 16 февраля некоторые лица призывали в Сети преследовать людей, которые относятся к указанным национальностям. По ее словам, злоумышленники заявляли о необходимости массовых репрессий и выступали за применение насилия.

Следствие проверяет на причастность Энвера Бганбы, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбы, Геннадия Айбы, Гочи Пилии, Масика Шакрыла и других лиц.

Ранее в Сети появились сведения о том, что неизвестные вынуждали местных граждан, в том числе россиян, голосовать на выборах президента в Абхазии в пользу конкретных политических сил. Злоумышленники действовали в интересах одного из кандидатов, который был представлен на выборах. Кроме того, гражданам Абхазии и РФ армянской национальности угрожали насилием.

После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал начать проверку. В настоящее время ход проверки находится на контроле главы ведомства.

