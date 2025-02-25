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25 февраля, 11:30

Политика

Новости мира: протесты в Сербии продолжаются после избрания нового мэра

Новости мира: протесты в Сербии продолжаются после избрания нового мэра

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В Сербии протестующие устроили акцию против избрания Жарко Мичина мэром Нового Сада, забросав полицию мукой, йогуртом, яйцами и краской. Протесты не прекращаются. По данным МВД, несколько полицейских получили травмы. Оппозиция обвиняет власть в незаконных действиях, заявляя, что полиция заблокировала двери, не пустив депутатов на голосование.

Аномальные снегопады усилились в Иране, парализуя города, в том числе провинцию Восточный Азербайджан. Замело десятки автомобилей на трассе, и водители вынуждены ожидать спасателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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