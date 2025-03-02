Порядка 20 украинских боевиков осуждены за преступления в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Порядка 20 украинских боевиков осуждены Военным судом за преступления в Курской области. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в разговоре с ТАСС.

По его словам, в регионе по фактам преступлений со стороны украинских формирований возбуждено 332 уголовных дела, в которых фигурируют 247 лиц.

"30 уголовных дел уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, на рассмотрении в суде находится 43 уголовных дела в отношении 102 лиц", – добавил Бастрыкин.

Он также рассказал, что к настоящему моменту по уголовным делам, возбужденным в связи с событиями в Курской области, были допрошены свыше 39 тысяч человек. Кроме того, следователи признали более 27 тысяч человек потерпевшими в результате вторжения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион.

Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВСУ, которые сбросили взрывное устройство на частный дом жителя субъекта. Инцидент произошел 14 февраля в Беловском районе. По данным следователей, украинские боевики, применив беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на частный жилой дом, в котором проживал мирный житель.