Одного из гулявших в Красногорске лосей заметили у метро "Мякинино"

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Одного из лосей, вышедших к людям в Красногорске, обнаружили недалеко от метро "Мякинино". Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу комитета лесного хозяйства.

"Сотрудники управления государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области обнаружили и локализовали передвижение недалеко от метро "Мякинино", вдали от жилых кварталов и оживленных дорог одного из лосей, замеченного ранее на территории Красногорска", – отметили в ведомстве.

В настоящее время к животному направляются специалисты ветеринарной службы. В комитете заверили, что в дальнейшем лося доставят в естественную среду обитания.

Специалисты комитета лесного хозяйства Московской области продолжают держать ситуацию под контролем и принимают участие в поиске сохатых, которые вышли на территорию Красногорска.

"Дальнейшие меры будут определены по результатам поисковых мероприятий", – уточнили в пресс-службе.

Ранее москвичам дали рекомендации на случай встречи с лосем в городской черте. Специалисты советуют сохранять дистанцию и не пытаться приблизиться к животному. Водителям рекомендуют стараться снизить скорость.