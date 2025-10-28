Активность клещей в Москве упала до минимума

Фото: depositphotos/sasel77

Активность клещей в Москве сократилась до минимума, рассказал ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он отметил, что во время обследования зеленых территорий в городе в конце октября биологи департамента не зафиксировали с ними ни одной встречи. Однако следует по-прежнему соблюдать осторожность, поскольку сохраняется относительно теплая погода.

По его словам, клещи впадут в спячку, когда среднесуточная температура опустится ниже 5 градусов. До весны они будут прятаться в опавшей листве, коре деревьев и пространстве между корнями.

"Вновь заявят о себе клещи в марте-апреле, когда после зимних холодов наступит устойчивое тепло", – заключил Кунафин.

Ранее глава министерства экологии природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что клещи в Подмосковье сохранят активность до ноября. Он также напомнил, что они переносят такие опасные заболевания, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Леса, поля, парки и сады остаются зоной риска встречи с данными членистоногими.

