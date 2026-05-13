Лидерам стран Евросоюза нужно поддержать идею Владимира Путина и назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником в переговорах по Украине. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung.

Авторы считают, что оправдываться должны не "сторонники пробных переговоров, а их противники". Они должны объяснить, почему реальный канал связи между Путиным и Шредером не может использоваться для переговоров о прекращении конфликта.

Уточняется, что за 4 года конфликта на Украине Европа так и не представила серьезного мирного плана. Более того, лидеры Франции, Великобритании и Германии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен и руководитель евродипломатии Кая Каллас вообще не общались с российским президентом, говорится в статье.

Ранее Путин сказал, что Шредер является для него наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой.

В свою очередь, Каллас указала, что смогла бы проводить консультации вместо Шредера. Кандидатуру экс-канцлера ФРГ также не одобрил немецкий кабмин, утверждали СМИ.