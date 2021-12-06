Главную новогоднюю елку страны доставят в Москву 16 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Главная новогодняя елка России, которую установят в Кремле, прибудет в столицу 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления делами президента РФ.

В этом году Соборную площадь украсит 90-летняя ель, выбранная в Щелкове. Ее высота – около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров. Спилят елку 14 декабря.

Традиционно праздничное дерево доставляют в Кремль на специальном автопоезде, за рулем которого будет Дед Мороз. Выбирают елку сразу по нескольким параметрам: форме, объему хвои, состоянию лап. Согласно требованиям, она должна быть не менее 25 метров высотой, а ее возраст не должен превышать 120 лет.

