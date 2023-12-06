Москва помогает студентам повысить финансовую грамотность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники столичного департамента финансов и центра финансовой грамотности Москвы в рамках нового проекта расскажут студентам, как психология влияет на личные сбережения, какие кредиты можно назвать хорошими и плохими, почему важно составлять финансовый план и какие навыки будут востребованы на рынке труда. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава городского департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что проект направлен на студентов неэкономических и нефинансовых специальностей. По ее словам, сами вузы будут выбирать подходящий формат мероприятий – лекции, квизы, мастер-классы. Так, образовательные учреждения дополнят программу элементами финансовой грамотности, а их учащиеся бесплатно получат знания от ведущих экспертов, указала Зяббарова.

Так, эксперты центра финансовой грамотности уверены, что с помощью корректировки некоторых психологических установок можно улучшить свое финансовое положение. Они считают, что такие психологические ловушки, как "жадность", "чужие деньги", "стадное чувство", мешают людям рационально распоряжаться своими накоплениями.

Кроме того, одной из тем финансового марафона станет противодействие мошенникам. Специалисты центра финансовой грамотности и ЦБ расскажут о мошеннических схемах, а также о том, как злоумышленники крадут личные данные и используют подставных лиц. Помимо этого, они опишут виды и способы фишинга, научат отличать настоящие сайты от поддельных.

Как рассказал замначальника отдела защиты ЦБ по ЦФО Алексей Потехин, кибербезопасность касается каждого, поэтому студентам важно рассказывать об основах информационной безопасности и цифровой гигиены.

Лектор Российского общества "Знание" Марина Плигина в рамках своих мероприятий объяснит молодым людям и то, почему важно иметь финансовый план и как не допустить ошибок в управлении личными средствами. На ее занятиях студенты учатся правильно ставить финансовые цели, вести бюджет методом шести конвертов, узнают, почему важно страховать жизнь и имущество и нужно ли экономить на кофе.

В свою очередь, финансовый блогер Светлана Толкачева расскажет студентам, какие навыки становятся более востребованными в цифровом мире, что такое STEM-образование и цифровой интеллект, а также что надо изучать, чтобы в дальнейшем больше зарабатывать и повысить свою ценность как специалиста на рынке труда.

В новом проекте по финансовой грамотности уже участвуют Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Университет Правительства Москвы и Московский государственный лингвистический университет.

Ранее сообщалось, что в ноябре в библиотеках юго-запада и северо-запада Москвы, а также Зеленограда прошли бесплатные лекции по финансовой грамотности. Проект реализовали столичные департаменты финансов и культуры.

Финансовая грамотность. Советы кота Бублика